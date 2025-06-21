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Депутат Колесник заявил, что за всю Украину не дал бы и ломаного гроша

Депутат Колесник жестко раскритиковал систему баллов для бойцов ВСУ
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Serhii Nuzhnenko/Reuters

Начисление баллов бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) за ликвидацию техники, дронов и солдат России — плохая система мотивации. Такое мнение выразил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру».

«Они бы на себя лучше баллы посчитали, сколько за них баллов дадут. Хотя мы это и не практикуем. Я бы за всю Украину гроша ломаного не дал. <...> Так себе эта система мотивации, особенно когда под огнем находишься», — заявил собеседник издания.

30 апреля издание Politico со ссылкой на источники писало, что командование ВСУ адаптировало системы достижений из видеоигр для обучения и стимулирования операторов беспилотников. По словам источников, знакомых с ситуацией, новую программу поощрений для операторов беспилотных летательных аппаратов анонсировал глава Минцифры Украины Михаил Федоров. Система вдохновлена механизмами из видеоигр с поправкой на боевые действия в реальной жизни.

Федоров рассказал, что за видео с подтверждением ликвидации цели военные ВСУ будут получать баллы. Очки будут давать в зависимости от пораженного объекта. Полученные балы затем можно будет потратить на онлайн-площадке на покупку новых дронов.

Позднее появились подробности нововведения. Как выяснилось, речь идет о системе бонусов на платформе Brave1 Market. Из приведенных данных следует, что за ликвидацию военнослужащего ВС России можно получить 20 баллов, а за уничтожение российского танка — 40. В дальнейшем бонусы можно обменять на новые дроны или транспортные средства.

Ранее Рогов заявил, что в Сумах ждут прихода России.

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