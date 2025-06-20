В России рассказали о шокирующей системе бонусов ВСУ

Украинские военные смогут получать баллы за ликвидацию техники, дронов и солдат Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщает Life.ru.

Речь идет о системе бонусов на платформе Brave1 Market. Из приведенных данных следует, что за ликвидацию военнослужащего ВС России можно получить 20 баллов, а за уничтожение российского танка — 40. В дальнейшем бонусы можно обменять на новые дроны или транспортные средства.

В свою очередь министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что платформа Brave1 Market заменит Amazon украинским военным.

10 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что гражданам 18-25 лет готовы предложить особый контракт. По словам украинского лидера, молодежь за год службы в ВСУ сможет заработать миллион гривен (около $24 тысяч), а также получить другие льготы, например, им предоставят специальные условия по ипотеке. Также украинские солдаты «после этого года на войне» смогут поступить в любой вуз без экзаменов, за обучение будет платить государство.

Ранее украинский военнопленный рассказал, как власти обманывают контрактников с выплатами.