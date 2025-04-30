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Стало известно о введении в ВСУ «видеоигровой» системы поощрения

Politico: ВСУ начнут поощрять операторов беспилотников по схеме видеоигр
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Inna Varenytsia/Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) адаптировало системы достижений из видеоигр для обучения и стимулирования операторов беспилотников. Об этом сообщает Politico.

Новую программу поощрений для операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) анонсировал глава Минцифры Украины Михаил Федоров. По его словам, система вдохновлена механизмами из видеоигр с поправкой на боевые действия в реальной жизни.

Федоров рассказал, что за видео с подтверждением ликвидации цели военные ВСУ будут получать баллы. Очки будут давать в зависимости от пораженного объекта. Полученные балы затем можно будет потратить на онлайн-площадке на покупку новых дронов.

25 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время тяжелая ситуация для Вооруженных сил Украины складывается на Красноармейском направлении.

19 апреля командир 60-го гвардейского штурмового батальона в составе 51-й армии ВС РФ с позывным «Миф» сообщил, что украинское командование перебросило под Красноармейск на помощь ВСУ элитный отряд операторов БПЛА «Птицы Мадьяра». Военный добавил, что беспилотники противника являются основной проблемой для продвижения российских войск в этом районе.

Ранее в МИД РФ заявили о росте числа ударов ВСУ по мирному населению.

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