В мире отмечается рост пиратской активности

В Малаккском и Сингапурском проливах ( Straits of Malacca and Singapore, SOMS) произошел резкий всплеск пиратской активности. Об этом сообщил Центр обмена информацией Регионального соглашения о сотрудничестве по борьбе с пиратством и вооруженным разбоем против судов в Азии (ReCAAP) в очередном информационном бюллетене.

По данным организации, в 2025 году наблюдалось уже 88 случаев пиратства (захвата судов) и грабежа на море. Из них 72 пришлись на два упомянутые выше пролива.

«Центр обмена информацией ReCAAP рекомендует судам проявлять повышенную бдительность при проходе через SOMS, прибрежным государствам рекомендуется усилить патрулирование и охрану в этих районах», — заявили в организации.

До этого хуситы пообещали не атаковать не связанные с Израилем суда в Красном море. Атаки на израильские и американские суда, как военные, так и коммерческие, группировка осуществляет с осени 2023 года.

Ранее йеменские хуситы заявили об атаке на корабли снабжения армии США.