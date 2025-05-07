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Хуситы сообщили, какие суда будут атаковать в Красном море

Хуситы заявили, что не будут мешать проходу судов, кроме связанных с Израилем
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Khaled Abdullah/Reuters/Архив

Йеменские повстанцы из движения «Ансар Аллах» (хуситы) не будут атаковать суда в Красном и Аравийском морях, кроме тех, что связаны с Израилем, заявил в беседе с телеканалом Al Jazeera представитель движения Мухаммед Абдессалам.

«Мы заключили договор о прекращении только военных операций против США, но наши военные операции по поддержке Газы продолжаются. <...> Целями ударов будут только суда, направляющиеся в Израиль», — заявил Абдессалам.

6 мая МИД Омана сообщил о заключении соглашения о прекращении огня между США и хуситами. Договор предусматривает отказ от нападений на объекты друг друга.

На фоне войны между Израилем и ХАМАС в секторе Газа йеменские повстанцы-хуситы с начала октября 2023 года начали атаковать коммерческие и военные суда в Красном море. Для этих целей используются беспилотники и ракеты.

Хуситы утверждают, что их целью являются только суда, заходящие в израильские порты, или те, владельцы которых связаны с Израилем. Однако их действия начали мешать международному судоходству.

Ранее Трамп объявил о «капитуляции» хуситов.

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Удары США по хуситам
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