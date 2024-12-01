Йеменские хуситы заявили об атаке на корабли снабжения армии США

Мятежники-хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» атаковали ракетами и беспилотниками американский эсминец и три судна снабжения армии США в Аденском заливе и Аравийском море. Об этом сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа, пишет РИА Новости.

По его словам, хуситы использовали для атаки по кораблям Liberty Grace, Maersk Saratoga и Stena Impeccable 16 баллистических и крылатых ракет и беспилотников.

13 ноября пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что йеменские хуситы атаковали беспилотниками, баллистическими и крылатыми ракетами два эсминца США, когда суда проходили через Баб-эль-Мандебский пролив. Американские корабли не получили повреждений.

12 ноября представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что в Аравийском море члены радикальной организации нанесли удар по американскому авианосцу «Авраам Линкольн». По его словам, атака была проведена с использованием крылатых ракет и беспилотников и продолжалась восемь часов.

В октябре хуситы нанесли удар по американскому нефтяному танкеру Olympic Spirit в Красном море. Корабль атаковали при помощи 11 баллистических ракет и двух беспилотников. По словам представителя движения, танкер «получил прямое попадание».

Ранее арсенал хуситов вызвал шок в Пентагоне.