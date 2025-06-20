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В Минобороны сообщили о возвращении группы российских военных по обмену

МО РФ: с подконтрольной Киеву территории возвращена группа российских военных
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Владимир Вяткин/РИА Новости

Министерство обороны России сообщило, что с подконтрольной Украине территории возвращена группа российских военнослужащих.

Взамен Украине была передана группа военнопленных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В настоящее время российские военнослужащие находятся в Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая
и медицинская помощь. Позднее они будут доставлены в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.

Отмечается, что обмен был проведен в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле.

Новость дополняется.

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Переговоры в Стамбуле
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