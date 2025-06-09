Украина вернула России первую группу военных РФ возрастом до 25 лет

МО РФ сообщило о возвращении с Украины первой группы военных РФ возрастом до 25 лет

Минобороны РФ сообщило о возвращении с украинской территории первой группы российских военнослужащих возрастом до 25 лет.

По информации ведомства, Россия в свою очередь передала Украине группу военнослужащих вооруженных сил страны. Обмен произошел 9 июня в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле.

В Минобороны РФ уточнили, что сейчас российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Всех военных вернут домой для лечения и восстановления в больницах.

В понедельник, 2 июня, в Стамбуле прошел второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Встреча проходила на русском языке и длилась чуть больше часа. Стороны обсудили предложенные друг другом меморандумы о прекращении огня и договорились в том числе об обмене всеми тяжелобольными военнопленными и лицами в возрасте до 25 лет.

7 июня российская делегация прибыла на место обмена на границе с Украиной, однако представители Киева туда не явились. В украинском Координационном штабе назвали сделанные в связи с этим заявления РФ о несоблюдении республикой Стамбульских договоренностей «не соответствующими действительности» и сообщили, что дата обмена якобы не была согласована.

Ранее Украина ответила на заявление России по обмену телами.