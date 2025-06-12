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Появилось видео с российскими бойцами, вернувшимися из плена

Минобороны РФ показало кадры с вернувшимися из плена военнослужащими
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Станислав Красильников/РИА Новости

Министерство обороны РФ показало кадры с российскими военнослужащими, вернувшимися из украинского плена. Видео обнародовал ТАСС в Telegram-канале.

В ролике показано, как несколько десятков бойцов стоят перед автобусами и скандируют «Россия».

Москва и Киев осуществили очередной обмен пленными солдатами днем 12 июня. Этот обмен стал третьим в рамках выполнения договоренностей, достигнутых во время второго раунда переговоров в Стамбуле.

Сколько именно российских военнослужащих было возвращено с подконтрольной властям Украины территории, в Минобороны РФ пока раскрывать не стали. При этом в ведомстве рассказали, что сейчас бойцы находятся в Белоруссии. Здесь им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Ожидается, что в скором времени военных отправят в РФ для дальнейшей реабилитации и лечения в медицинских учреждениях министерства обороны.

9 июня между Москвой и Киевом состоялся первый обмен военнопленными в рамках договоренностей, достигнутых на встрече в Стамбуле. РФ и Украина обменялись группами солдат в возрасте до 25 лет.

На следующий день Украина передала РФ вторую группу бойцов.

Ранее освобожденный из плена российский военный выразил уверенность в победе РФ.

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