Группа российских военных, вернувшихся с Украины, приземлилась в России

Самолет с вернувшимися с Украины российскими военными приземлился в Подмосковье

Самолет с группой военнослужащих, которые вернулись с подконтрольной Украине территории, приземлился в одном из подмосковных аэропортов. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Минобороны сообщило, что 19 июня в Россию была возвращена группа российских военнослужащих, а взамен передана группа военнопленных Вооруженных сил Украины. Это пятый обмен в рамках договоренностей, которые были достигнуты 2 июня в Стамбуле.

Изначально российские военные находились в Белоруссии. Там россиянам оказывали необходимую медицинскую и психологическую помощь. После доставки в Россию военнослужащие должны пройти лечение и реабилитацию в медучреждениях министерства России.

9 июня состоялся первый этап обмена российскими и украинскими военнопленными. В Минобороны рассказали, что РФ и Украина обменялись группой солдат в возрасте до 25 лет. После этого, 10 июня, Украина передала России вторую группу военнопленных.

2 июня в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Встреча проходила на русском языке и длилась чуть больше часа. Стороны обсудили предложенные друг другу меморандумы о прекращении огня и договорились об обмене пленными, а также о передаче тел бойцов по принципу «6000 на 6000».

Ранее Минобороны РФ показало кадры с вернувшимися из плена военнослужащими.