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Российские военные поразили обеспечивающие ВСУ объекты ТЭК Украины

Минобороны: ВС РФ нанесли 6 групповых ударов по объектам ВПК Украины за неделю
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие за неделю нанесли шесть групповых ударов, поражены предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и объекты топливно-энергетической инфраструктуры, снабжающие Вооруженные силы Украины (ВСУ) Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

«Нанесено шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе комплексных атак было нанесено поражение объектам топливно-энергетической инфраструктуры, радиолокационным станциям противовоздушной обороны, а также цехам по производству беспилотников и пунктам временной дислокации украинской армии.

До этого координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что Центр подготовки диверсантов ВСУ с инструкторами из Великобритании, предположительно, был поражен в Одесской области. По его словам, на месте военнослужащих учили минировать опоры мостов, места управления беспилотными катерами и другие объекты.

Ранее ВС РФ уничтожили склад мин и мост ВСУ в Запорожской области.

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