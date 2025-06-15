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Российские бойцы уничтожили склад мин и мост ВСУ в Запорожской области

Российские дроноводы уничтожили склад мин под мостом в Запорожской области
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Viacheslav Ratynskyi/REUTERS

Боевая группа дрона «КВН» из состава Центра специального назначения «Барс-Сармат» ликвидировала склад мин на территории Запорожской области. Об этом сообщил РИА Новости оператор боевого расчета с позывным «Волчонок».

По его словам, склад удалось обнаружить благодаря остаткам боекомплекта, заметным из-под моста. Координаты цели были переданы воздушной разведкой 70-го гвардейского мотострелкового полка, входящего в состав 42-й гвардейской мотострелковой дивизии 58-й гвардейской армии.

Оператор уточнил, что объект заметили за несколько дней до атаки, а во время повторной, более тщательной разведки визуально подтвердили один из фрагментов склада. После этого было принято решение о нанесении удара, в результате чего объект был уничтожен.

На видеозаписи, оказавшейся в распоряжении РИА Новости, видно, что вместе со складом боеприпасов был также разрушен железнодорожный мост, расположенный на подконтрольной ВСУ части региона. Волчонок добавил, что в момент атаки признаков присутствия украинских военных у моста зафиксировано не было. Он допустил, что охрана могла покинуть объект заранее — предположительно, услышав звук приближающегося дрона.

В завершение оператор отметил, что расчет дрона «КВН» не только точно ликвидировал склад, но и вывел из строя стратегически важную транспортную артерию, которую украинская сторона могла использовать для переброски подкреплений.

Ранее армия России поразила пункты временной дислокации ВСУ и цеха производства БПЛА.

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