Центр подготовки диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ) с инструкторами из Великобритании, предположительно, поражен в Одесской области. Об этом в интервью РИА Новости заявил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«Есть мнение, что прилёт по одной из баз отдыха, где проходят обучение диверсанты. Наставниками у них являются британцы из специального подразделения подводников», — заявил он.

По словам Лебедева, на месте военнослужащих учили минировать опоры мостов, места управления беспилотными катерами и другие объекты.

До этого два командных пункта украинских войск были уничтожены в районе Запорожья ударами армии России. Как уточнил Лебедев, кроме командных пунктов были поражены семь укрепленных позиций, опорные пункты, техника ВСУ, две артиллерийские установки натовского образца, три радиолокационные станции ПВО и два склада с горючим.

По его словам, в результате удара произошла «суровая детонация».

Ранее ВС РФ уничтожили склад мин и мост ВСУ в Запорожской области.