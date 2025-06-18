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Российские военные ударили по складам боеприпасов и цехам по производству дронов ВСУ

Минобороны РФ: нанесено поражение цехам производства и сборки ударных дронов ВСУ
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие за прошедшие сутки нанесли поражение цехам производства и сборки ударных беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также местам их хранения и складам боеприпасов. Об этом сообщили в Минобороны РФ в Telegram-канале.

По данным оборонного ведомства, атаки российской стороны производились с помощью авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерией группировок войск. В ходе атак было нанесено поражение пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 147 районах.

В сводке Минобороны РФ отмечается, что военнослужащие российской группировки войск «Запад» взяли под свой контроль населенный пункт Долгенькое в Харьковской области.

В ходе боевого соприкосновения украинские войска потеряли более 220 бойцов, один бронеавтомобиль «Казак», восемь машин, два артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства и четыре склада с боеприпасами.

Ранее в ДНР заявили об успехах российской армии на Краматорском направлении.

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