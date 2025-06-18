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МО сообщило о взятии под контроль ВС РФ населенного пункта в Харьковской области

Минобороны: ВС РФ взяли под контроль село Долгенькое в Харьковской области
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные взяли под свой контроль населенный пункт Долгенькое в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По информации ведомства, село перешло под контроль Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) в результате решительных действий подразделений группировки войск «Запад».

Российские военнослужащие также поразили формирования двух механизированных бригад, полка беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Богуславка, Шийковка, Песчаное, Новосергеевка, Купянск, Ковшаровка Харьковской области и Кировск Донецкой народной республики (ДНР).

Согласно сообщению Минобороны РФ, украинские войска потеряли более 220 бойцов, один бронеавтомобиль «Казак», восемь машин, два артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства и четыре склада с боеприпасами.

Утром 18 июня военный эксперт Андрей Марочко заявил агентству ТАСС, что российские войска продвинулись у села Серебрянка в ДНР. По его данным, часть населенного пункта взята под огневой контроль ВС РФ, и в настоящее время там продолжаются бои.

Ранее в ДНР заявили об успехах российской армии на Краматорском направлении.

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