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В ДНР сообщили об успехах российской армии на Краматорском направлении

Пушилин: ВС РФ расширили зону контроля на Краматорском направлении
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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Российские войска увеличили зону контроля на Краматорском направлении. Об этом в эфире «России-24» заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Краснолиманское направление и в целом продвижение в направлении Славянско-Краматорской агломерации — мы видим определенного рода успехи наших подразделений и увеличение зоны контроля», — сказал он.

В том же эфире Пушилин отмечал, что российские военные вошли в Днепропетровскую область сразу на нескольких участках.

Он также уточнил, что российские военные создают необходимый плацдарм для более выгодного охвата и взятия под контроль населенного пункта Красноармейск.

За день до этого Пушилин сообщил в своем Telegram-канале, что российские войска освободили от Вооруженных сил Украины (ВСУ) шахту Новодзержинская. По его словам, на данном участке фронта российские подразделения не останавливаются и продолжают движение.

Ранее ВС России взяли под контроль Петровское и Алексеевку.

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