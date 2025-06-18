В Иране заявили, что установили контроль над израильским воздушным пространством

Иран в ходе ночной атаки обеспечил контроль над воздушным пространством Израиля. Об этом, ссылаясь на на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР), сообщает иранское информационное агентство IRNA.

В заявлении КСИР утверждается, что во время последней атаки на Израиль иранские военные полностью контролировали воздушное пространство. По словам КСИР, жители еврейского государства полностью беззащитны перед иранскими ракетными ударами.

18 июня сообщалось, что в Тель-Авиве сбилась с курса и упала израильская ракета системы противовоздушной обороны.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары.

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Ранее ракета попала в небоскреб в Тель-Авиве.