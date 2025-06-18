Израильская ракета рухнула в Тель-Авиве

В Тель-Авиве сбилась с курса и упала ракета системы противовоздушной обороны (ПВО). Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал SHOT.

Накануне командующий сухопутными силами армии Вооруженных сил Ирана Каюмарс Хейдари заявил, что исламская республика атакует Израиль с применением нового вооружения. По его словам, атаки с применением нового и передового оружия уже начались, в ближайшие часы они усилятся.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары.

Две страны продолжают атаковать друг друга.

Ранее ракета попала в небоскреб в Тель-Авиве.