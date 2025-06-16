Ракета попала в небоскреб в Тель-Авиве

SHOT: одна из иранский ракет попала в небоскреб в Тель-Авиве

Одна из ракет, выпущенных военными Ирана, попала в небоскреб в Тель-Авиве. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Канал опубликовал кадры, на которых запечатлен дым после этой атаки.

Официальной информации о произошедшем пока не поступало.

До этого высотный дом в Тель-Авиве, в котором проживает посол Дании в Израиле Томас Винклер, попал под удар иранской ракеты. Сам дипломат сообщил в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что с ним ничего не случилось, поскольку он был в безопасности в своем защищенном помещении.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев». В ее рамках израильские войска атаковали ядерные и военные объекты на территории Ирана. Вечером в тот же день Корпус стражей исламской революции объявил о начале ответной операции. Она получила название «Истинное обещание — 3». В ходе выполнения боевых задач по Израилю были нанесены ракетные удары.

Ранее в Иране рассказали, когда закончатся удары по Израилю.