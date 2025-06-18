Присоединятся ли США к войне Израиля против Ирана? Трамп решает в эти минуты

Иранские военные запустили ракеты по целям в Тель-Авиве, Хайфе, Иерусалиме и Верхней Галилее, сообщает иранское агентство IRNA.
По итогам Совета по нацбезопасности США какие-либо заявления не планируются, сообщил Белый дом.
Иранские ракеты вновь атакуют Израиль. Местные СМИ сообщают о запуске не менее 20 ракет. Сирены звучат в центральном и северном Израиле.
Пентагон привел ВС США в повышенную боевую готовность на базах по всему Ближнему Востоку, включая ОАЭ, Иорданию и Саудовскую Аравию.
В настоящее время в регионе размещено более 40 тыс. американских военнослужащих.