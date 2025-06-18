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Политика

Присоединятся ли США к войне Израиля против Ирана? Трамп решает в эти минуты

Трамп решает, вступать ли США в войну Израиля против Ирана
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Президент США Дональд Трамп

Nathan Howard/Reuters
Пятые сутки продолжается острая фаза военного конфликта между Израилем и Ираном, стороны продолжают обмениваться ракетными ударами. Тегеран пообещал этой ночью особенно масштабные атаки и призвал жителей Тель-Авива и Хайфы покинуть города. В ответ Израиль заявил о готовности нанести удары по ключевым объектам в иранской столице. Тем временем Дональд Трамп не исключил возможности атак по ядерным объектам Ирана и потребовал от республики «полной капитуляции». В эти минуты президент США решает, вступать ли в войну. В ближайшее время ожидается заявление Трампа. Что происходит вокруг обострения на Ближнем Востоке — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».
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1:01

Иранские военные запустили ракеты по целям в Тель-Авиве, Хайфе, Иерусалиме и Верхней Галилее, сообщает иранское агентство IRNA.

0:52

Сообщается, что несколько иранских ракет поразили районы Израиля.

0:47

По итогам Совета по нацбезопасности США какие-либо заявления не планируются, сообщил Белый дом.

0:45

Иранские ракеты вновь атакуют Израиль. Местные СМИ сообщают о запуске не менее 20 ракет. Сирены звучат в центральном и северном Израиле.

0:41

Пентагон привел ВС США в повышенную боевую готовность на базах по всему Ближнему Востоку, включая ОАЭ, Иорданию и Саудовскую Аравию.
В настоящее время в регионе размещено более 40 тыс. американских военнослужащих.

0:33

Прямо сейчас Дональд Трамп решает, вступят ли США в войну Израиля против Ирана.
Ранее президент США провел заседание совета нацбезопасности.

В ближайшее время ожидается заявление Трампа.

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