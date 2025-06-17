В Иране заявили об ударах по Израилю новым оружием

Иран атакует Израиль с применением нового вооружения. Об этом заявил командующий сухопутными силами армии Вооруженных сил Исламской Республики Каюмарс Хейдари, передает IRIB.

По его словам, атаки с применением нового и передового оружия уже начались, в ближайшие часы они усилятся.

В свою очередь министр обороны Израиля Исраэль Кац после очередных обстрелов со стороны Ирана заявил, что жители Тегерана «скоро заплатят цену» за действия властей Исламской Республики.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары. Сирены воздушной тревоги звучали в нескольких городах, в том числе в Иерусалиме. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек.

Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Ранее Иран заявил об уничтожении стратегических позиций Израиля.