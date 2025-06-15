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В аэропорту Тамбова введены временные ограничения

Росавиация: временные ограничения введены в аэропорту Тамбова
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Borkin Vadim/Shutterstock/FOTODOM

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Тамбова. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Тамбов («Донское»; код ИКАО: UUOT)», — говорится в публикации.

Незадолго до этого временные ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в аэропорту Калуги для обеспечения безопасности полетов.

Накануне ограничения вводились в аэропортах таких городов, как Самара (Курумоч), Саратов (Гагарин), Тамбов (Донское), Ульяновск (Баратаевка). Утром 14 июня работа воздушных гаваней была возобновлена.

В ночь на четверг, 12 июня, столичные аэропорты Внуково и Шереметьево с 1:36 перестали принимать и отправлять самолеты. Московские аэропорты вернулись к работе в 2:50. Однако в Ярославле с 3:40 временно ограничили прием и отправку самолетов в аэропорту Туношна.

Ранее на Кубани нашли обломки беспилотников.

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