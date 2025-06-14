В аэропорту Калуги ввели временные ограничения

В аэропорту Калуги ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Калуги. Об этом сообщили в Росавиации.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Калуга (Грабцево; код ИКАО: UUBC)», — говорится в сообщении.

О введении ограничений сообщили в 23:45 МСК.

Накануне ограничения вводились в аэропортах таких городов, как Самара (Курумоч), Саратов (Гагарин), Тамбов (Донское), Ульяновск (Баратаевка). Утром 14 июня работа воздушных гаваней была возобновлена.

В ночь на четверг, 12 июня, столичные аэропорты Внуково и Шереметьево с 1:36 перестали принимать и отправлять самолеты. Сотрудники воздушных гаваней и экипажи самолетов делали все, чтобы обеспечить безопасное выполнение рейсов. Московские воздушные гавани вернулись к работе в 2:50. Кроме того, в Ярославле с 3:40 временно ограничили прием и отправку самолетов в аэропорту Туношна.

Ранее сообщалось, что четыре российских аэропорта временно приостановили работу.