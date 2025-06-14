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В нескольких аэропортах Поволжья отменены ограничения для полетов

Росавиация отменила запреты для аэропортов Саратова, Ульяновска и Самары
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Zotov Dmitrii/Shutterstock/FOTODOM

Росавиация отменила запреты для аэропортов Саратова, Тамбова, Ульяновска и Самары. Об этом в Telegram-канале написал официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«В аэропортах Самара (Курумоч), Саратов (Гагарин), Тамбов (Донское), Ульяновск (Баратаевка) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — написал Кореняко.

Ограничения были введены в период с 00.10 до 03.20 мск.

До этого стало известно, что пассажиры авиакомпании Red Wings, которые должны были лететь в Тель-Авив рейсом WZ-4311, покинули аэропорт Сочи.

По словам Артема Кореняко, пассажиры задержанного рейса в Сочи получили от авиакомпании питание и напитки, некоторых разместили в гостиницах. Позднее стало известно об отмене рейса в связи с закрытием воздушного пространства Израиля.

Ранее Flydubai отменила 22 рейса в Дубай из 10 российских аэропортов.

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