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Два столичных аэропорта приостановили работу

Внуково и Шереметьево перестали принимать и отправлять рейсы
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Shutterstock

Столичные аэропорты Внуково и Шереметьево перестали принимать и отправлять самолеты. Об этом написал в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, ограничения носят временный характер и связаны с обеспечением безопасности полетов гражданских лайнеров. Пост об этом опубликован в 1:36. Сотрудники воздушных гаваней и экипажи самолетов делают все, чтобы обеспечить безопасное выполнение рейсов.

До этого в аэропорту Калуги (Грабцево) тоже ввели временные ограничения на прием и отправку гражданских воздушных судов. Мера необходима для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

Это произошло на фоне объявления красного уровня угрозы атаки БПЛА в расположенной поблизости Липецкой области. Сначала Губернатор Игорь Артамонов заявил об опасности атаки беспилотников на территории Ельца и Елецкого района региона. Он призвал местных жителей оставаться дома и не подходить к окнам, а при нахождении на улице укрыться в ближайшем здании или паркинге. Там нужно находиться до отбоя сигнала тревоги. Спустя примерно 20 минут глава области опубликовал сообщение о красном уровне угрозы атаки беспилотников на территории всей области. Этот сигнал означает, что была обнаружена прямая угроза объектам инфраструктуры.

Ранее российские пилоты услышали странные сообщения на аварийной частоте.

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