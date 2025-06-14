На Кубани нашли обломки беспилотников

В двух районах Краснодарского края нашли обломки БПЛА после ночной атаки ВСУ

В двух районах Краснодарского края нашли фрагменты сбитых беспилотников после ночной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает оперативный штаб региона в своем Telegram-канале.

«В Щербиновском районе обломки беспилотных летательных аппаратов упали в районе храма в станице Старощербиновской. В соседнем от храма доме незначительные повреждения получил автомобиль, выбило стекла в подвальном помещении», — говорится в публикации.

Еще один БПЛА самолетного типа упал в поселке Морском в Ейском районе, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

На местах падения беспилотников работают правоохранители и сотрудники МЧС.

Утром 14 июня министерство обороны России сообщило, что за ночь над территорией России сбили 66 украинских беспилотных летательных аппаратов. Временные ограничения полетов вводились в аэропортах Самары, Саратова, Тамбова и Ульяновска, сейчас они сняты.

Ранее власти Ставропольского края сообщили о падении обломков БПЛА.