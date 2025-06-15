В Катаре сообщили о запуске ракет по Израилю с территории Йемена

Al Jazeera: запуск ракет по Израилю осуществляется также с территории Йемена

Запуск ракет по Израилю осуществляется не только из Ирана, а также с территории Йемена. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera.

«В нескольких районах Тель-Авива включились дополнительные сирены после запусков ракет из Ирана и Йемена», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в атаке на Израиль использованы не только ракеты, но и беспилотники.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Атаки были направлены на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения высокопоставленных военных.

Уже вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале операции «Истинное обещание-3» и нанес ракетные удары по Израилю. После одного из этих ударов в пригороде Тель-Авива, Бат-Яме, произошел сильный пожар. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий.

Ранее Иран запустил третью волну баллистических ракет по Израилю.