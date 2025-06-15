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В результате последнего обстрела Израиля пострадали 13 человек

Kan: не менее 13 человек пострадали после нового ракетного обстрела Израиля
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Tomer Neuberg/AP

По меньшей мере 13 человек пострадали в результате нового ракетного обстрела со стороны Ирана по центру Израиля. Об этом сообщает телерадиокомпания Kan.

Число пострадавших может увеличиться. Под обстрел со стороны Ирана попал Тель-Авив и его пригороды, было зафиксировано несколько падений ракет или обломков на жилые массивы.

Полицейские и спасатели работают в районе падения иранских ракет.

Известно, что в пригороде Тель-Авива, Бат-Яме, произошел сильный пожар после попадания Иранской ракеты.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Атаки были направлены на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения высокопоставленных военных.

Уже вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале операции «Истинное обещание-3» и нанес ракетные удары по Израилю. Тегеран пообещал масштабные удары по израильской военной инфраструктуре, включая авиабазы и другие стратегические объекты. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее в Иране заявили о трех перехваченных израильских ракетах.

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