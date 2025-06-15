Эксперт оценил влияние обострения вокруг Ирана и Израиля на мировую экономику

Президент итальянской аналитической компании Nomisma Energia Давиде Табарелли заявил, что обострение конфликта между Ираном и Израилем затронет мировую экономику и, вероятно, вызовет негативные последствия из-за возможного подорожания энергоносителей. Об этом сообщает ТАСС.

По словам аналитика, стоит ожидать постепенный рост цен на бензин и увеличение счетов за электроэнергию, поскольку повышение на рынках уже произошло. При этом он отметил, что подорожание пока не критичное — на данный момент стоимость ($75 за баррель) существенно уступает пиковым показателям 2022 года ($120 за баррель).

Согласно прогнозу Табарелли, сильнее всего происходящее отразится на странах Европы, где цены на бензин поднимутся уже на следующей неделе.

По словам аналитика, конфликт может сократить объем экспорта, что всегда приводит к росту цен. Особенно сильно рынок пострадает от закрытия Ормузского пролива, через который проходит 30% мировых поставок сжиженного природного газа и до 20% глобального экспорта нефти.

14 июня иранский чиновник Исмаил Коусари сообщил, что Тегеран не исключает перекрытия Ормузского пролива, через который идет 20% всей мировой нефти. Он заявил, что Иран «без колебаний» сделает это, если власти страны примут такое решение. По словам российского сенатора Алексея Пушкова, закрытие пролива приведет к резкому росту цен на нефть — до $130 за баррель. Эксперт Игорь Юшков считает, что этот сценарий станет «шоком для мирового рынка».

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