В Британии анонсировали переброску новых истребителей на Ближний Восток

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что его страна направит дополнительные истребители на свои базы на Ближнем Востоке на фоне эскалации в регионе. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Мы перебрасываем силы в регион, включая истребители. Это необходимо для оказания экстренной поддержки», — сказал премьер журналистам на борту самолета по пути на саммит «Большой семерки» (G7) в Канаде.

Представитель Стармера сообщил, что дополнительные самолеты-заправщики уже находятся в регионе. По его словам, экипажи начали готовиться к отправке утром 13 июня.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев». В ее рамках израильские войска атаковали ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции. Она получила название «Истинное обещание — 3». В ходе выполнения боевых задач по Израилю были нанесены ракетные удары. В обеих странах от атак пострадали десятки человек. В Иране утверждают, что планируют выпустить по территории Израиля как минимум 2 тыс. ракет, а также угрожают ударить по военным объектам Франции, Британии и США на Ближнем Востоке.

Ранее Стармер уклонился от вопроса об участии Британии в защите Израиля.