Стармер уклонился от вопроса об участии Британии в защите Израиля

Стармер не ответил на вопрос о защите Британией Израиля на фоне атак Ирана

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в интервью Bloomberg высказался об участии Соединенного Королевства в обороне Израиля после ответных атак Ирана.

Как отмечает агентство, в апреле 2024 года после удара по Израилю, нанесенного при помощи ракет и беспилотников, британские ВВС сбили несколько иранских БПЛА.

По словам Стармера, сейчас ситуация на Ближнем Востоке развивается в режиме реального времени и он не собирается углубляться в «оперативные вопросы».

«Как я уже сказал, принцип права Израиля на самооборону абсолютно ясен, и мы придерживаемся его. Но это быстро развивающаяся ситуация», — заявил политик.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев». В ее рамках израильские войска атаковали ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции. Она получила название «Истинное обещание — 3». В ходе выполнения боевых задач по Израилю были нанесены ракетные удары. В обеих странах от атак пострадали десятки человек. В Иране утверждают, что планируют выпустить по территории Израиля как минимум 2 тыс. ракет, а также угрожают атаковать военные объекты Франции, Британии и США на Ближнем Востоке.

Ранее жители Израиля рассказали «Газете.Ru» об обстановке в стране после атаки на Иран.