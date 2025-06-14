«Это будет болезненно»: в Иране пригрозили ударить по военным базам США

Иран пригрозил ударить по объектам Франции, Британии и США после атаки Израиля

В Иране заявили, что планируют выпустить по территории Израиля как минимум две тысячи ракет, а также угрожают атаковать военные объекты Франции, Британии и США на Ближнем Востоке. При этом Израиль ночью нанес значительный урон системам ПВО Тегерана. Кроме того, Трамп заявил о гибели всех иранских переговорщиков, которые вели диалог с США.

Иран продолжит наносить удары по Израилю в ответ на операцию «Восходящий лев». Также Тегеран планирует атаковать американские военные базы на Ближнем Востоке, пишет агентство Fars в Telegram-канале со ссылкой на высокопоставленных иранских военных чиновников.

По данным Fars, в ближайшие несколько дней военные действия начнутся во всех регионах, которые «оккупировал сионистский режим».

«И базы США в регионе, и агрессоры [Израиль] станут мишенью решительного и широкого ответа Ирана», — сказано в материале.

Источник Fars добавил, что конфронтация точно не закончится недавними ударами Ирана по Израилю:

«Это будет очень болезненно и достойно сожаления для агрессоров».

Собеседник агентства добавил, что, по его словам, исторически Израиль часто начинал войну первым. Сейчас Иран хочет обречь противника «на зловещую судьбу».

«Представляется вероятным, что Израиль и США, как два главных оплота терроризма в регионе, должны ожидать последствий своих зверств в ближайшее время», — сказано в материале.

По данным Mehr, Иран уже официально уведомил Францию, Великобританию и США о начале массированных атак против Израиля.

«Любая страна, участвующая в отражении нападений Ирана на Израиль, будет подвергнута нападению иранских сил на все региональные базы государства-соучастника, включая военные базы в государствах Персидского залива и морские суда в Персидском заливе и Красном море», — сказано в сообщении.

Зампред комитета ГД по обороне Алексей Журавлев в беседе с «Газетой.Ru» назвал военные объекты США «законными целями» Ирана, поскольку американцы «участвовали в подготовке израильского нападения».

«Возникает, кстати, и резонный вопрос: что они, эти базы, вообще там делают, в тысячах километров от Соединенных Штатов, на другом континенте? Америка заигралась, поверив в собственное величие, и это будет теперь им выходить боком во всех частях света. Мироустройство, в котором Запад творит все, что угодно, давно уже многих не устраивает, и сопротивление этому повсюду идти будет все более активно», — сказал он.

Иран готовится к атаке

Телеканал Al Arabiya со ссылкой на иранских военных сообщил, что Иран готовится выпустить по Израилю как минимум две тысячи ракет.

«Наши ракетные атаки на Израиль будут в 20 раз масштабнее предыдущих», — сказано в материале.

SHOT пишет, что Израилю удалось сорвать запуск примерно половины указанных ракет, поскольку они били целенаправленно по пусковым установкам. По данным Reuters, в ходе израильских ударов ликвидировано как минимум 20 высокопоставленных военных командиров Ирана. Это также осложнит координацию возможных атак со стороны Ирана.

Сейчас военные действия ведутся в воздухе. Ирану катастрофически важно иметь рабочие системы ПВО. ЦАХАЛ заявил, что они почти полностью уничтожили установки в Тегеране и его окрестностях. Иран эту информацию не комментирует.

Израиль много лет готовился к операции «Восходящий лев». Они заранее завезли и установили ракеты и дроны на территории Ирана, а в нужный момент запустили их. SHOT пишет, что в иранской провинции Хормозган задержали 14 человек, подозреваемых в работе на Израиль. По предварительным данным, они помогали с логистикой израильских дронов на территории Ирана. В городе Йезд задержали пятерых в связи с аналогичными подозрениями.

В Израиле после удара Ирана пострадали более 60 человек. В ЦАХАЛ заявили об «огромных разрушениях» Иран нанес по Израилю массированный ракетный удар в ответ на израильскую операцию против... 14 июня 09:41

Израиль собирает армию

Пресс-служба израильской армии объявила о сборе резервной дивизии, чтобы укрепить свои силы на северной границе. У Ливана и Сирии уже развернули резерв. Кроме этого, у страны есть резервные бригады «Железный кулак» и «Этциони», их также могут использовать при реализации «различных сценариев».

«ЦАХАЛ расширяет масштабную операцию на территории Ирана, направленную против его ядерной программы и в ответ на продолжающуюся агрессию [иранского] режима. Удары наносятся по десяткам ключевых объектов, включая пусковые установки баллистических ракет, военные базы и стратегическую инфраструктуру, на основе точных разведданных», — заявил советник офиса израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман.

Сегодня ночью Израиль вновь ударил по Тегерану. Командующий ВВС Израиля Томер Бар отметил, что целью была инфраструктура ПВО:

«Впервые с начала войны десятки истребителей ВВС пролетели над Тегераном, находящимся на расстоянии более 1500 километров от Израиля, и атаковали системы обороны в районе Тегерана».

ЦАХАЛ сообщила, что им удалось ликвидировать девять иранских физиков-ядерщиков. Они были ключевыми фигурами в ядерной программе Ирана.

Переговорщики мертвы

Президент США Дональд Трамп рассказал журналистке CNN Дане Баш, что участники переговоров со стороны Ирана уже мертвы. Корреспондент общалась с американским лидером по телефону относительно нападения Израиля на Иран.

«Трамп сказал: «Люди, с которыми я имел дело, мертвы». Я уточнила: «Означает ли это, что Израиль убил людей, с которыми вы вели переговоры?». Он ответил с сарказмом: «Ну, они точно не от гриппа умерли и не от коронавируса», — сказала Баш.

До этого Трамп называл убитых переговорщиков сторонниками жесткой линии. Во время разговора он вновь заявил, что атака Израиля была «очень успешной», и поддержал проведение военных действий.

«Это было превосходно»: Трамп восхитился ударом Израиля и призвал Иран к сделке Трамп назвал израильский удар по Ирану «превосходным» и пообещал продолжение. Как полагает американский... 13 июня 21:44

Сейчас США и Иран ведут переговоры о ядерной программе иранской стороны. Новый раунд должен был состояться 15 июня. Однако The Hill сразу после нападения Израиля сообщил, что Иран отказался от переговоров. При этом Трамп намекнул, что иранская сторона уже с ним связалась, они якобы хотят продолжить диалог. Сегодня МИД Ирана официально заявил, что переговоры 15 июня пока не отменены, но точного решения по ним еще нет.