В Израиле растет число пострадавших после удара Ирана

Журналист Фабиан сообщил, что в Израиле уже 21 пострадавший после атаки Ирана

В Израиле уже 21 пострадавший после ответной атаки Ирана. Об этом сообщает газета »Известия» со ссылкой на журналиста Эммануэля Фабиана.

Уточняется, что один человек находится в тяжелом состоянии, двое пострадавших в состоянии средней степени тяжести, остальные 19 человек пострадали в легкой форме.

До этого министр обороны еврейского государства Исраэль Кац заявил, что Иран перешел «красные линии», атаковав жилые районы Израиля ракетами и беспилотниками.

13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире КСИР в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Были ликвидированы командующий КСИР Хосейн Салами, а также несколько ученых-ядерщиков. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.

Позже правительство Ирана пообещало дать жесткий ответ на израильскую атаку на объекты исламской республики.

Ранее в Госдуме заявили, что Россия не допустит «самоуничтожения» Ирана и Израиля.