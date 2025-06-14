В Израиле после удара Ирана пострадали более 60 человек. В ЦАХАЛ заявили об «огромных разрушениях»

Спасатели на месте разрушений в результате ракетного удара по Рамат-Гану, Израиль, 13 июня 2025 года

В ЦАХАЛ сообщили о крупных разрушениях в Тель-Авиве после ракетного удара Ирана

Иран нанес по Израилю массированный ракетный удар в ответ на израильскую операцию против ядерных и военных объектов. Пострадали жилые районы Тель-Авива, разрушены здания, ранены более 60 человек. В ЦАХАЛ сообщили об «огромных разрушениях». Израиль объявил о полной боевой готовности и пообещал ответить на новые атаки со стороны Ирана.

Командующий тылом округа Тель-Авива заявил, что материальный ущерб от иранских ракет «огромен», хотя ранены относительно немного — все травмы нетяжелые. По данным ЦАХАЛ, удары пришли в три волны: две первоначальные — менее 100 ракет, затем третья — десятки в течение часа.

В результате обстрелов пострадали жилые здания в Тель-Авивской агломерации: разрушен дом, в некоторых районах возникли пожары, спасатели эвакуировали людей из горящих участков.

По последним данным, число пострадавших в Израиле превышает 60 человек. Из них около 40 — с легкими ранениями, двое находятся в тяжелом состоянии, несколько человек в состоянии средней тяжести. Одна женщина, получившая тяжелые ранения в результате попадания ракеты, скончалась в больнице. По данным Ynet, число составляет более 20 человек госпитализированы.

По данным Reuters, зафиксировано минимум семь прямых попаданий, включая здание на жилой улице Рамат-Гана и Тель-Авива.

Куда пришлись удары

Серьезные разрушения были отмечены в Рамат-Гане (восточный пригород Тель-Авива), где ракета попала в многоэтажное жилое здание. В самом Тель-Авиве удары пришлись по нескольким кварталам: повреждены фасады домов, выбиты стекла, возникли пожары. Несколько попаданий зафиксировано в районе штаб-квартиры Армии обороны Израиля. По данным Times of Israel, один из ударов пробил систему ПВО и вызвал сильный взрыв вблизи командного центра.

Сирены воздушной тревоги звучали в Тель-Авиве, Иерусалиме, Ашдоде, на Голанских высотах и в других районах страны. Жители укрывались в убежищах в течение всей ночи. На местах попаданий работали спасательные службы, пожарные и добровольцы — шла эвакуация жильцов, тушение пожаров и разбор завалов. На многих участках отключено электричество.

Командование тыла Израиля развернуло дополнительные силы в центральных и южных районах страны. Официальные лица призвали граждан не покидать укрытий до особого распоряжения. Министерство обороны Израиля также сообщило, что удары по иранским объектам продолжатся в случае дальнейших атак со стороны Тегерана.

Ответ Ирана

Удары Ирана стали ответом на масштабную израильскую операцию, которая прошла вечером 13 июня. Израильские ВВС атаковали объекты в Тегеране, Исфахане, Натанзе, а также места дислокации иранских военных. Целями стали исследовательские и командные центры, а также ученые и высокопоставленные военные, связанные с ядерной программой. Иран заявил о 78 погибших и более 320 раненых в результате этих ударов. Среди погибших — глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами и начальник генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери.

Тегеран охарактеризовал свои ракетные удары как ответную меру и предупредил, что будет готов к новой эскалации, если израильская операция продолжится. В МИД Ирана назвали действия Израиля «грубым нарушением суверенитета» и заявили, что Тегеран «оставляет за собой право на дальнейшие меры». В Иране операция против Израиля получила название «Истинное обещание-3».

Министр обороны Израиля Исраэль Кац в своем заявлении подчеркнул, что Иран «перешел красные линии» и должен будет «заплатить высокую цену». Представители ЦАХАЛ добавили, что страна находится в состоянии полной боевой готовности, и действия армии будут «точными и разрушительными».