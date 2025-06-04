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Минобороны назвало число уничтоженных беспилотников за ночь над регионами России

МО РФ: за ночь уничтожены семь БПЛА над Крымом, Курской и Белгородской областями
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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Крымом, Белгородской и Курской областями. Об этом сообщило министерство обороны России в Telegram-канале.

«Четыре беспилотника — над территорией Республики Крым, два беспилотных летательных аппарата — над территорией Курской области и один — над территорией Белгородской области», — сказали в российском оборонном ведомстве.

3 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ с помощью беспилотников совершили попытку атаковать Белгород, Белгородский, Краснояружский, Борисовский районы, а также Шебекинский и Грайворонский округа Белгородской области.

В тот же день глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что три жителя ЛНР получили ранения в результате атаки украинских беспилотников на Кременской и Сватовский округа. Пострадавших направили в больницы.

Ранее Мирошник заявил, что ВСУ усиливают атаки БПЛА против РФ ради психологического давления.

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Атаки БПЛА на Россию
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