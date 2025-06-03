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Посол раскрыл цель «дронного террора» ВСУ против мирного населения РФ

Мирошник: ВСУ усиливают атаки БПЛА против РФ ради психологического давления
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Алексей Куденко/РИА Новости

Вооруженные силы Украины усиливают «дронный террор» против обычных россиян. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Киева Родион Мирошник, передает РИА Новости.

По его словам, Киев расширяет спектр беспилотных приспособлений, применяемых для покушений на мирных граждан и нанесения экономического ущерба. Кроме того, ВСУ, устраивая ежедневные налеты, стремятся оказывать психологическое давление на российских граждан.

Посол отметил, что только за 28 мая российскими силами противовоздушной обороны были уничтожены не менее 296 украинских беспилотников над 13 регионами РФ.

Мирошник утверждает, что удары украинских дронов были направлены на медицинские и образовательные учреждения, жилые дома, объекты энергетической инфраструктуры. Наряду с этим, по словам дипломата, украинские войска продолжали обстрелы гражданских объектов с помощью артиллерии и ракетных систем залпового огня. Больше всего людей пострадали в Курской, Белгородской, Херсонской областях, ЛНР.

В период с 26 мая по 1 июня от обстрелов ВСУ пострадали 96 мирных жителей, в том числе пять несовершеннолетних. Всего по гражданским целям на территории России за прошедшую неделю ВСУ выпустили не менее 1863 боеприпасов, уточнил посол.

Ранее Минобороны отчиталось о сбитых за ночь беспилотниках над регионами России.

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