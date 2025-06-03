Украинские беспилотники атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников совершили попытку атаковать Белгород, Белгородский, Краснояружский, Борисовский районы, а также Шебекинский и Грайворонский округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По данным главы региона, в результате падения обломков дронов в Белгороде было повреждено здание коммерческого объекта. При этом в населенных пунктах Дубовое, Майский, Таврово и Шагаровка повреждения получили частные дома, автомобили, надворовая постройка и заборы.

«В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа беспилотник атаковал частное домовладение — повреждены кровля и остекление», — написал Гладков.

Губернатор добавил, что в Шебекино FPV-дрон повредил крышу частного дома. Еще один беспилотник атаковал производственное предприятие, а в селе Первое Цепляево — работавшие в поле грузовой и легковой автомобили. В населенном пункте Муром в результате атаки FPV-дрона начался пожар, который уничтожил строение на территории неработающего сельхозпредприятия.

Помимо этого, по информации главы Белгородской области, FPV-дрон атаковал частный дом в селе Теребрено. В результате начался пожар. Еще два беспилотника сдетонировали в районе села Зозули, из-за чего были выбиты окна, посечены фасады и заборы домов, а также припаркованный автомобиль получил повреждения.

Несколькими часами ранее Гладков сообщил, что двое мужчин и женщина получили ранения в Белгородской области в результате ударов беспилотных летательных аппаратов ВСУ по коммерческому объекту и частному дому. По его словам, бригады скорой помощи доставили пострадавших в больницу.

Ранее на видео сняли одну из фур с дронами ВСУ, которая взорвалась по пути.