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Три жителя ЛНР пострадали в результате атаки украинских беспилотников

Пасечник: в ЛНР три человека получили ранения в результате атаки БПЛА
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Reuters

Три жителя Луганской народной республики (ЛНР) получили ранения в результате атаки украинских беспилотников на Кременской и Сватовский округа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

«В Сватово нацисты сбросили боеприпас с беспилотника прямо на людей, которые стояли около магазина. Двое мирных граждан ранены. <...> На трассе Старобельск — Сватово атакован гражданский легковой автомобиль, ранен водитель», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших направили в больницы, их жизни ничто не угрожает.

Помимо этого, ВСУ ударили по администрации Сватовского округа и МФЦ. Кроме того, беспилотники сбросили боеприпасы неподалеку от администрации Кременной. Пострадавших нет.

В ночь на 3 июня средства ПВО уничтожили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над регионами России. Отмечается, что три дрона сбили над территорией Крыма, по два — над Курской и Белгородской областями, еще один — над акваторией Азовского моря.

Ранее Мирошник заявил, что ВСУ усиливают атаки БПЛА против РФ ради психологического давления.

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