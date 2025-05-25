В Курской области сбили украинский дрон

Силы противовоздушной обороны РФ сбили дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщило министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.

Беспилотник самолетного типа был сбит около 12:45 по мск.

До этого Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО за ночь сбили 110 украинских беспилотников. Отмечается, что дежурные силы ПВО отработали оперативно, не допустив нанесения ущерба инфраструктуре и мирным жителям. О пострадавших информация не поступала.

При этом в Туле оказались повреждены стекла в трех домах из-за падения БПЛА. В Липецкой области объявлялся красный уровень угрозы атаки БПЛА.

Вечером 24 мая было ликвидировано еще 95 украинских беспилотников.

Ранее МИД РФ пообещал Украине «адекватный ответ» на массированные атаки беспилотников.