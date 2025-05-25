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Минобороны отчиталось о десятках сбитых дронов над территорией РФ

МО РФ: силы ПВО вечером ликвидировали 95 украинских беспилотников
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Inna Varenytsia/Reuters

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) вечером уничтожили и перехватили 95 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над регионами России. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

По данным ведомства, с 20:00 мск 24 мая до 0:00 25 мая системы ПВО ликвидировали 30 дронов над территорией Брянской области, 20 — над Белгородской. Еще 17 и 16 БПЛА российские военные сбили над Курской и Орловской областями соответственно.

Кроме того, пять украинских беспилотников уничтожили над территорией Калужской области, четыре — над Тульской. Два дрона ликвидировали силы ПВО в Московском регионе и еще один над Республикой Крым.

До этого министерство иностранных дел РФ заявило, что украинские власти не прекращают террор против мирного населения. В ведомстве указали на кратное увеличение налетов БПЛА самолетного типа и ракет западного производства на территорию России.

Ранее украинский дрон атаковал сотрудников МЧС в Белгородской области.

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