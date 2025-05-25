Власти Тульской области подтвердили падение беспилотника рядом с жилым домом

Губернатор Миляев: в Туле повреждены стекла в трех домах из-за падения БПЛА

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил в своем Telegram-канале, что во дворе многоквартирного дома в Туле упал беспилотник.

По словам губернатора, дрон упал во дворе многоквартирного дома по улице Металлургов.

«Зафиксировано нарушение остекления трех МКД. Пострадавших нет. Оперативные службы работают на месте. Информация уточняется»,— написал губернатор.

Незадолго до этого Telegram-канал SHOT сообщал об упавших на жилой дом в Туле обломках беспилотника.

В ночь на 25 мая стало известно о мощных взрывах над Тулой.

23 мая министерство иностранных дел РФ заявило, что власти Украины продолжают терроризировать мирное население на территории России. В ведомстве отметили, что с 20 мая по 8:00 мск 23 мая было зафиксировано кратное увеличение — 788 налетов БПЛА самолетного типа и ракет западного производства на территорию Российской Федерации, причем вне зоны специальной военной операции.

Ранее «Военный обозреватель» заявил о запуске множества дронов-камикадзе в сторону Украины.