В Липецкой области объявлен красный уровень угрозы атаки БПЛА

На территории Липецкой области объявлен красный уровень угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщается в Telegram-канале главного управления МЧС по региону.

«Объявлен красный уровень «Угроза атаки БПЛА» по Липецкой области», — сказано в сообщении ведомства.

Накануне губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявлял, что Вооруженные силы Украины целенаправленно атакуют гражданскую инфраструктуру города Елец уже вторые сутки. В связи с этим чиновник провел в городе заседание оперативного штаба с участием руководителей всех силовых ведомств. Правительство региона обсуждает дополнительные меры защиты инфраструктуры от атак украинских дронов.

Утром 24 мая средства противовоздушной обороны сбили над территорией Тульской области пять украинских беспилотников. Их уничтожение велось с 8:30 до 9:30 мск. В результате налета была повреждена емкость с кислотой на предприятии Новомосковска. Роспотребнадзор направил на место происшествия мобильные лаборатории.

Ранее «Военный обозреватель» заявил о запуске множества дронов-камикадзе в сторону Украины.