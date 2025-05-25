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В России за ночь сбили более 100 беспилотников

Минобороны РФ: средства ПВО за ночь сбили 110 украинских беспилотников
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Inna Varenytsia/Reuters

С полуночи до семи утра 25 мая над регионами России уничтожили и перехватили 110 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, направленных на различные регионы страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Наибольшая активность БПЛА зафиксирована в Тульской области — там сбили 16 аппаратов. По 14 дронов уничтожали в Брянской и Калужской областях, по 13 — в Московской области и Тверском регионе. По десять целей удалось ликвидировать в небе над Белгородской и Курской областями.

Кроме того, восемь беспилотников были сбиты над Орловской областью, семь — в районе Республики Крым. По данным Минобороны, также по одному аппарату было уничтожено в Липецкой, Нижегородской и Новгородской областях, и два — в Смоленской.

Отмечается, что дежурные силы ПВО отработали оперативно, не допустив нанесения ущерба инфраструктуре и мирным жителям. О пострадавших информация не поступала.

Военный обозреватель Влад Шлепченко в материале для Tsargrad.tv прокомментировал массовые атаки украинских дронов на территорию РФ. По его словам, Киев по-прежнему пытается поразить предприятия, склады и военные объекты, однако теперь эти цели являются лишь бонусом, а основной ущерб, по задумке противника, наносится самим присутствием беспилотных летательных аппаратов в российском воздушном пространстве.

Ранее в Госдуме призвали ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

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