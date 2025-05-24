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Россия пообещала Украине «адекватный ответ» на атаки БПЛА. Однако обмен пленными 1000 на 1000 начался

МИД РФ пообещал Украине «адекватный ответ» на массированные атаки беспилотников
Москва намерена передать Киеву проект документа с условиями урегулирования конфликта сразу после обмена пленными «1000 на 1000», который начался в пятницу. Однако массированные атаки украинских беспилотников на российские регионы в последнее время добавили вопросов относительно дальнейшей реализации договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле. МИД РФ пообещал «адекватный ответ», обозначив целями объекты ВПК Украины.

Россия завершает работу над проектом документа, в котором изложены условия «устойчивой, долгосрочной, всеобъемлющей договоренности» по урегулированию конфликта с Украиной. Как сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров, Москва передаст этот проект Киеву сразу после завершения обмена пленными по формуле «1000 на 1000», который начался в пятницу. 23 мая Россия и Украина вернули друг другу по 270 военных и 120 гражданских лиц. Это был крупнейший обмен пленными за все время конфликта. В ближайшие дни обмен должен продолжиться.

О подготовке документов со своими условиями стороны договорились на переговорах в Стамбуле 16 мая. По словам главы российской делегации Владимира Мединского, каждая сторона должна представить свое видение возможного прекращения огня.

Лавров подтвердил, что Россия остается привержена мирному урегулированию: «Мы всегда открыты для переговоров. Президент России В.В. Путин это неоднократно подтверждал публично и в своих переговорах с зарубежными деятелями».

Атаки БПЛА: ответственность Киева и Запада

В то же время с 20 по 23 мая Россия зафиксировала рекордное количество атак с применением украинских беспилотников — 788 запусков. Атаки были направлены на гражданские объекты и привели к жертвам среди мирного населения, сообщил Лавров.

По данным Минобороны РФ, удары наносились по объектам в приграничных районах, включая Белгородскую, Брянскую и Курскую области, а также по объектам в Центральной России. Примерно 98% целей были перехвачены средствами ПВО, однако часть беспилотников достигла складов, жилых зон и транспортных узлов.

«Считаем подобное поведение прямым следствием поддержки украинских нацистов, прежде всего, со стороны некоторых европейских стран во главе с Британией, Францией, Германией, руководством Европейского союза», — заявил Лавров. Он подчеркнул, что Запад несет свою долю ответственности за эскалацию.

Ответ России: удары по объектам ВПК Украины

Последние действия Киева и его европейских союзников подрывают мирную инициативу, запущенную в Стамбуле, и угрожают дальнейшему прогрессу дипломатического процесса, заявили в МИД РФ. Там расценивают атаки БПЛА ВСУ как попытку сорвать процесс урегулирования, начатый по итогам договоренности между Путиным и Трампом.

МИД РФ пообещал дать «адекватный ответ на массированные террористические атаки со стороны киевского режима».

«В отличие от украинской стороны в качестве целей будут выбираться исключительно военные объекты и предприятия военно-промышленного комплекса», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Москва ожидает реакции от ООН и ОБСЕ.

Переговоры в Стамбуле

Переговоры 16 мая стали первыми прямыми контактами между делегациями России и Украины с весны 2022 года, когда сорвались предыдущие переговоры в Стамбуле. Ключевым результатом нового раунда стало согласование масштабного обмена пленными и договоренность о разработке проектов будущего урегулирования.

Через три дня после стамбульских переговоров Владимир Путин в телефонном разговоре с Дональдом Трампом заявил о готовности подписать меморандум с Украиной. Документ должен зафиксировать общие принципы прекращения огня, сроки возможного заключения мирного соглашения и условия реализации договоренностей. Владимир Зеленский подтвердил участие в процессе и сообщил, что Киев подготовит свой вариант документа.

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