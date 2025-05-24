Россия пообещала Украине «адекватный ответ» на атаки БПЛА. Однако обмен пленными 1000 на 1000 начался

Москва намерена передать Киеву проект документа с условиями урегулирования конфликта сразу после обмена пленными «1000 на 1000», который начался в пятницу. Однако массированные атаки украинских беспилотников на российские регионы в последнее время добавили вопросов относительно дальнейшей реализации договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле. МИД РФ пообещал «адекватный ответ», обозначив целями объекты ВПК Украины.

Россия завершает работу над проектом документа, в котором изложены условия «устойчивой, долгосрочной, всеобъемлющей договоренности» по урегулированию конфликта с Украиной. Как сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров, Москва передаст этот проект Киеву сразу после завершения обмена пленными по формуле «1000 на 1000», который начался в пятницу. 23 мая Россия и Украина вернули друг другу по 270 военных и 120 гражданских лиц. Это был крупнейший обмен пленными за все время конфликта. В ближайшие дни обмен должен продолжиться.

О подготовке документов со своими условиями стороны договорились на переговорах в Стамбуле 16 мая. По словам главы российской делегации Владимира Мединского, каждая сторона должна представить свое видение возможного прекращения огня.

Лавров подтвердил, что Россия остается привержена мирному урегулированию: «Мы всегда открыты для переговоров. Президент России В.В. Путин это неоднократно подтверждал публично и в своих переговорах с зарубежными деятелями».

Атаки БПЛА: ответственность Киева и Запада

В то же время с 20 по 23 мая Россия зафиксировала рекордное количество атак с применением украинских беспилотников — 788 запусков. Атаки были направлены на гражданские объекты и привели к жертвам среди мирного населения, сообщил Лавров.

По данным Минобороны РФ, удары наносились по объектам в приграничных районах, включая Белгородскую, Брянскую и Курскую области, а также по объектам в Центральной России. Примерно 98% целей были перехвачены средствами ПВО, однако часть беспилотников достигла складов, жилых зон и транспортных узлов.

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«Считаем подобное поведение прямым следствием поддержки украинских нацистов, прежде всего, со стороны некоторых европейских стран во главе с Британией, Францией, Германией, руководством Европейского союза», — заявил Лавров. Он подчеркнул, что Запад несет свою долю ответственности за эскалацию.

Ответ России: удары по объектам ВПК Украины

Последние действия Киева и его европейских союзников подрывают мирную инициативу, запущенную в Стамбуле, и угрожают дальнейшему прогрессу дипломатического процесса, заявили в МИД РФ. Там расценивают атаки БПЛА ВСУ как попытку сорвать процесс урегулирования, начатый по итогам договоренности между Путиным и Трампом.

МИД РФ пообещал дать «адекватный ответ на массированные террористические атаки со стороны киевского режима».

«В отличие от украинской стороны в качестве целей будут выбираться исключительно военные объекты и предприятия военно-промышленного комплекса», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Москва ожидает реакции от ООН и ОБСЕ.

Переговоры в Стамбуле

Переговоры 16 мая стали первыми прямыми контактами между делегациями России и Украины с весны 2022 года, когда сорвались предыдущие переговоры в Стамбуле. Ключевым результатом нового раунда стало согласование масштабного обмена пленными и договоренность о разработке проектов будущего урегулирования.

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Через три дня после стамбульских переговоров Владимир Путин в телефонном разговоре с Дональдом Трампом заявил о готовности подписать меморандум с Украиной. Документ должен зафиксировать общие принципы прекращения огня, сроки возможного заключения мирного соглашения и условия реализации договоренностей. Владимир Зеленский подтвердил участие в процессе и сообщил, что Киев подготовит свой вариант документа.