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Системы ПВО уничтожили 10 украинских беспилотников в приграничном регионе РФ

Минобороны РФ: в Белгородской области за полчаса сбили 10 украинских дронов
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Shutterstock

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) утром перехватили 10 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Белгородской областью. Об этом сообщило министерство обороны РФ в официальном Telegram-канале.

«В период с 8:00 до 8:30 мск средствами ПВО перехвачены 10 <...> беспилотных летательных аппаратов <...> над территорией Белгородской области», — говорится в заявлении.

Из него следует, что украинские войска пытались нанести удар по российскому региону с помощью БПЛА самолетного типа.

24 мая в пресс-службе министерства обороны РФ рассказали, что минувшей ночью в регионах страны были уничтожены 94 дрона ВСУ. Больше всего беспилотников — 64 — сбили в воздушном пространстве Белгородской области. В Брянской области нейтрализовали 24 летательных аппарата, в Липецкой и Курской областях — по два, а в Тульской и Воронежской областях — по одному.

По словам губернатора Тульской области Дмитрия Миляева, в результате атаки украинского БПЛА на предприятие в городе Новомосковске был поврежден трубопровод. На территории объекта произошло возгорание, которое удалось оперативно ликвидировать.

Более того, из-за действий ВСУ пострадали три человека. Одному из них медицинскую помощь оказали на месте, но еще двум раненым потребовалась госпитализация.

Ранее в Государственной думе РФ высказались об атаках украинских беспилотников на российские регионы.

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