В Минобороны рассказали об уничтоженных за ночь и утро беспилотниках над Россией

Военные за ночь и утро уничтожили 94 украинских беспилотников над Россией

В течение прошедшей ночи и утра 24 мая дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили над регионами России 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

Наибольшее число дронов --64 — ликвидировано над Белгородской областью. 24 беспилотника уничтожено над Брянской областью.

По два БПЛА российские военные сбили над Курской и Липецкой областями, по одному — над Воронежской и Тульской областями.

В ночь на 24 мая и утром этого дня опасность атаки беспилотников была объявлена в Белгородской области, Воронежской области, Курской области, в Липецке и в Липецком муниципальном округе, Тульской и Тамбовской областях.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Белгородской области человек пострадал при атаке беспилотника на автомобиль.