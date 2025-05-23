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Володин заявил, что Украина атаками по городам России пытается сорвать переговоры

Володин: Украина атаками по мирным городам России пытается сорвать переговоры

Власти Украины атаками по мирным городам России пытаются сорвать переговоры, возобновившиеся при содействии США. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Киевский режим продолжает атаки по мирным городам нашей страны. Для всех очевидно: еврочиновники и их марионетки на Украине пытаются сорвать возобновившиеся при содействии США переговоры», — отметил он.

Володин подчеркнул, что Россия «даст адекватный и жесткий ответ».

Незадолго до этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что связь между увеличением террористических атак Украины по РФ и визитами в Киев европейских политиков «не видеть невозможно». Они «подогревают» конфликт, президента Украины Владимира Зеленского и его команду для продолжения преступных действий, добавил Лавров.

МИД России подчеркнул, что с 20 мая по 8:00 мск 23 мая зафиксировано кратное увеличение — 788 налетов БПЛА самолетного типа и ракет западного производства на территорию Российской Федерации, причем вне зоны специальной военной операции. Силами российских систем ПВО было уничтожено 776 беспилотников и ракет, добавили в ведомстве.

Ранее Лавров назвал Зеленского неадекватным руководителем.

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Переговоры о мире на Украине
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