Володин заявил, что Украина атаками по городам России пытается сорвать переговоры

Власти Украины атаками по мирным городам России пытаются сорвать переговоры, возобновившиеся при содействии США. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Киевский режим продолжает атаки по мирным городам нашей страны. Для всех очевидно: еврочиновники и их марионетки на Украине пытаются сорвать возобновившиеся при содействии США переговоры», — отметил он.

Володин подчеркнул, что Россия «даст адекватный и жесткий ответ».

Незадолго до этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что связь между увеличением террористических атак Украины по РФ и визитами в Киев европейских политиков «не видеть невозможно». Они «подогревают» конфликт, президента Украины Владимира Зеленского и его команду для продолжения преступных действий, добавил Лавров.

МИД России подчеркнул, что с 20 мая по 8:00 мск 23 мая зафиксировано кратное увеличение — 788 налетов БПЛА самолетного типа и ракет западного производства на территорию Российской Федерации, причем вне зоны специальной военной операции. Силами российских систем ПВО было уничтожено 776 беспилотников и ракет, добавили в ведомстве.

Ранее Лавров назвал Зеленского неадекватным руководителем.