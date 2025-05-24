Губернатор Тульской области рассказал о последствиях атаки дрона ВСУ

Миляев: дрон повредил трубопровод с газом на предприятии в Тульской области

На одном из предприятий поврежден трубопровод с природным газом и пострадали три человека в результате атаки украинского беспилотника на Тульскую область. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

Речь идет о предприятии в городе Новомосковске. Возгорание на предприятии удалось оперативно ликвидировать. В настоящее время оперативные службы работают на месте ЧП, рассказал чиновник.

Пострадали три человека, двое из которых госпитализированы, одному пострадавшему медицинская помощь была оказана на месте.

В Кимовском районе при падении обломков дронов незначительно повреждены несколько частных домовладений. Там пострадавших нет.

По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи и утра 24 мая дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили над регионами России 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Один дрон был уничтожен над Тульской областью.

Ранее в Белгородской области человек пострадал при атаке беспилотника на автомобиль.