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Москалькова заявила, что ВСУ продолжают удерживать россиян в Сумах

Москалькова: Украина продолжает удерживать в Сумах 34 жителя Курской области
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Министерство обороны РФ

Украинская сторона продолжает удерживать в Сумах 34 жителя Курской области. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.

«Мы не остановимся, пока не сделаем все возможное, чтобы вернуть каждого россиянина. С болью отмечаем, что по-прежнему в Сумах украинской стороной удерживается 34 человека», — написала она.

В рамках обмена 23 мая Россия вернула из плена 270 военных, а также 120 гражданских лиц. Украинской стороне было передано аналогичное количество военных и гражданских.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ожидает продолжения обмена пленными с Россией 24 и 25 мая. Он добавил, что дипломатическая работа будет продолжена.

16 мая в Стамбуле состоялись первые с 2022 года прямые переговоры России и Украины. Одним из главных итогов встречи стала договоренность сторон об обмене пленными в формате «1000 на 1000».

Ранее в Минобороны анонсировали продолжение обменного процесса военнопленными.

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