В Минобороны анонсировали продолжение обмена военнопленными

Минобороны: РФ и Украина продолжат обмен пленными в ближайшие дни

Инициированный российской стороной масштабный обмен военнопленными между Москвой и Киевом планируется продолжить в ближайшие дни. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«Инициированный российской стороной масштабный обмен планируется продолжить в ближайшие дни», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве также сообщили, что с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 270 российских военнослужащих, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченные ВСУ мирные жители Курской области.

23 мая президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social написал, что «только что был завершен крупный обмен пленными между Россией и Украиной».

По словам американского лидера, переговоры между сторонами могут привести «к чему-то серьезному».

16 мая в Стамбуле состоялись первые с 2022 года прямые переговоры России и Украины. Одним из главных итогов стала договоренность сторон об обмене пленными в формате «1000 на 1000».

Ранее Лавров заявил о позитивном развитии переговорного процесса между Москвой и Киевом.